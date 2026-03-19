Jornalistas registram ao vivo queda de míssil no Líbano

A queda de um míssil no sul do Líbano foi transmitida ao vivo por uma equipe de jornalistas. O ataque foi registrado pelo cinegrafista Ali Rida, que estava filmando o repórter britânico Steve Sweeney. A emissora russa RT, onde os profissionais trabalham, informou que eles tiveram ferimentos leves mas que estão bem.

De acordo com Rida, a equipe foi alvo de um ataque deliberado mesmo com os profissionais usando coletes de identificação da imprensa e com credenciais jornalísticas. Ainda não houve pronunciamento por parte do governo israelense.

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A localidade sul do Líbano tem sido alvo de bombardeios israelenses desde a semana passada, além da capital Beirute. Segundo Tel Aviv as ações têm como alvo as posições do Hezbollah, um grupo armado libanês que recebe apoio do Irã. O governo libanês alega que 962 pessoas morreram por causa dos ataques, sendo a maioria civis.