Dupla é presa em flagrante acusada de estelionato em Cabo Frio
Os criminosos tentavam sacar R$ 5.264 usando documentos falsos
Um casal foi preso em flagrante acusado de estelionato em uma agência bancária localizada no Centro de Cabo Frio. A prisão foi realizada por policiais civis da 132ª DP, na tarde desta quarta-feira (18).
A dupla foi presa depois de trabalho de inteligência e levantamento de informações que apontavam para tentativa de fraude. As investigações apontaram que os acusados tentaram realizar um saque de R$ 5.264 usando documento falso.
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Na abordagem, ainda dentro do banco, os policiais identificaram que o homem usava um documento de identidade com a foto dele, porém com dados de outra pessoa. A identidade do homem foi confirmada no local. De acordo com a polícia, a mulher tinha o papel de acompanhante e auxiliava na execução do delito.
Os acusados foram levados à 132ª DP (Arraial do Cabo), onde foram presos em flagrante por estelionato. A dupla criminosa segue à disposição da Justiça.