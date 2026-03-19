Prefeitura de Niterói homenageia servidoras e destaca protagonismo feminino na gestão pública

O evento destacou o papel estratégico das mulheres na formulação e execução de políticas públicas, evidenciando a presença feminina como um dos pilares da administração municipal - Foto: Divulgação - Evelen Gouvêa

O evento destacou o papel estratégico das mulheres na formulação e execução de políticas públicas, evidenciando a presença feminina como um dos pilares da administração municipal - Foto: Divulgação - Evelen Gouvêa

A Prefeitura de Niterói homenageou, nesta quarta-feira (18), 68 servidoras municipais de diferentes órgãos da administração pública, em reconhecimento ao trabalho, dedicação e contribuição dessas profissionais para o desenvolvimento da cidade. A cerimônia faz parte da programação do Mês da Mulher e reforça o compromisso do município com a valorização do funcionalismo e a promoção da igualdade de gênero.

O evento destacou o papel estratégico das mulheres na formulação e execução de políticas públicas, evidenciando a presença feminina como um dos pilares da administração municipal. Durante a solenidade, o prefeito Rodrigo Neves ressaltou a importância das servidoras para o funcionamento da cidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

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“Neste mês das mulheres, quero registrar meu reconhecimento às servidoras da Prefeitura de Niterói, que têm papel fundamental na construção de uma cidade mais justa e eficiente. Como filho de servidores, sei o quanto esse papel é fundamental. Niterói é a melhor cidade em qualidade de vida e eu não tenho dúvida nenhuma de que esse governo só dá certo porque mais de 70% do orçamento é comandado por mulheres. Governar é um trabalho coletivo, e nada disso seria possível sem a dedicação e a competência de todas vocês, profissionais que fazem a diferença todos os dias na vida da população”, reforçou o prefeito Rodrigo Neves.

Consolidado no calendário oficial do município, o Prêmio das Servidoras reconhece profissionais que atuam em diferentes frentes da administração pública, evidenciando a diversidade e a importância do trabalho feminino no dia a dia da cidade. A iniciativa também reforça o compromisso da Prefeitura em ampliar políticas públicas voltadas à equidade de gênero, à autonomia feminina e ao fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

A primeira-dama, Fernanda Neves, que coordena o programa Niterói por Elas e é gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, destacou o protagonismo feminino na gestão e os avanços das políticas públicas voltadas às mulheres na cidade.

“Esta homenagem reconhece a força e o protagonismo das mulheres que constroem diariamente as políticas públicas em Niterói. Nós, mulheres, não somos contra os homens; queremos que eles caminhem lado a lado de forma respeitosa e harmônica. Em Niterói, nós somos a maioria dentro do governo: mais de 54% são mulheres. Essa homenagem também combate aquela falsa ideia de que muitas vezes as pessoas não são valorizadas. Aqui na Prefeitura de Niterói, as pessoas são o centro da nossa ação política, e nosso compromisso é seguir ampliando direitos, fortalecendo a rede de proteção e construindo uma cidade cada vez mais justa, segura e respeitosa para todas”, disse Fernanda.

A programação do Mês da Mulher segue ao longo de março com ações, campanhas e atividades voltadas ao empoderamento feminino, reafirmando Niterói como referência na construção de políticas públicas inclusivas e no reconhecimento do papel das mulheres na transformação social. A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, enfatizou o caráter coletivo das conquistas e a importância de políticas permanentes de valorização e proteção às mulheres.

“Sou servidora pública há mais de 15 anos e é sempre um prazer estar aqui no Prêmio das Servidoras. Este é um momento de reconhecer e valorizar as mulheres que constroem diariamente as políticas públicas em Niterói. A violência não nos define, e trabalhamos firmemente, todos os dias, para fortalecer o protagonismo feminino na nossa cidade. Seguimos avançando com ações concretas de proteção, autonomia e empoderamento feminino, fortalecendo uma rede que cuida de todas as mulheres, dentro e fora do serviço público”, afirmou.

Entre as homenageadas, estava Camille Ferraz, da Secretaria de Participação Social.

“Sou servidora há mais ou menos 20 anos na Prefeitura. Trabalho na área de análise de convênios e foi uma imensa gratidão ter sido homenageada aqui na Sempas. Venho de outras secretarias e me sinto muito acolhida por toda a equipe. Fico feliz com esse reconhecimento do meu trabalho. Isso foi muito gratificante para mim”, destacou.

A recepcionista Margarida Reis trabalha na Coordenadoria Niterói de Bicicleta e ficou surpresa com a homenagem.

“Eu não podia nem imaginar. Fiquei muito feliz por ser a indicada à homenagem pela coordenadoria. É uma honra e só tenho que agradecer. Este é um grande reconhecimento ao meu trabalho”, pontuou.

Relação das servidoras homenageadas em 2026:

Administração Regional de Icaraí: Alessandra Souza

Guarda Civil Municipal SEOP-GCM: Aline Gonçalves Montes de Melo (GCM Montes)

Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados: Priscilla Lundstedt Rocha

Administração Regional de Maravista, Itacoatiara, Serra Grande e Engenho do Mato: Ana Caroline Braga de Souza Furtado

Secretaria Municipal de Direitos Humanos: Ana Cyrino

Secretaria de Conservação e Serviços Públicos: Ana Lúcia da Conceição Ribeiro Costa

Pacto Niterói Contra a Violência: Ana Maria Machado Vieira

Niterói Empresa de Lazer e Turismo S/A Ltda: Andreia Lopes Coutinho

Procuradoria Geral do Município: Angélica Gonçalves

Administração Regional do Sapê: Bruna Fernanda Azevedo Soares

Coordenadoria de Acessibilidade: Camila Rodrigues

Secretaria Municipal de Urbanismo: Camille Ferreira Pinheiro

Secretaria Municipal de Participação Social: Camille Ribeiro de Mascarenhas Ferraz

Administração Regional de Jurujuba e Preventório: Carla de Carvalho Ferreira

Secretaria Executiva: Ciléa Soares da Matta

Gabinete do Prefeito: Cláudia Regina Victor

Coordenadoria Geral de Comunicação: Danielly Valerio da Silva

Fundação de Arte de Niterói – FAN: Dardana Rangel Macedo

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão: Déia Bonfim

Administração Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu: Dilma Ferreira da Silva

Secretaria do Idoso: Elisangela dos Santos Galdino Dias

Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia – SMICT: Fabiana da Silva Leite Nogueira

Administração Regional Engenhoca e Tenente Jardim: Fabiana Santos Miranda

Coordenadoria da Juventude de Niterói: Fabiane Fernandes Barbosa

Coordenadoria Especial de Direito dos Animais: Fernanda Campista

ION – Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói: Flavia Cristina Balbino Rangel

Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas: Francinni Costa Vianna

Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói: Isabel Cristina da Silva Rodrigues

Gabinete da Vice-Prefeita: Isabella Faria Rimoli da Silva Condeixa

Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária: Ivana Maria Fortunato de Barros

Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil: Josiane de Oliveira

Secretaria Municipal do Clima e Sustentabilidade: Juliana Baptista Silva

Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura: Juliana de Avellar

Administração Regional de São Francisco e Charitas: Julieta Monteiro Marques

Administração Regional do Ingá: Kenia Cristina Jardim Gomes

Coordenadoria de Gestão de Eventos: Lara Maciel Santos

Administração Regional de Santa Rosa: Larissa de Queiroz Cardozo Ribeirinho Gualberto

Administração Regional do Fonseca, Cubango, Camarujo: Leandra Tardelli Maimone

Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda: Livia Carollyna Silva Pereira

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária: Lorena Cristine Silva Santos

Nittrans Trânsito S/A: Luane de Almeida Santos

Gabinete de Gestão Integrada Municipal: Luciana Cunha Machado

Coordenadoria Niterói de Bicicleta: Margarida Christina Reis da Almeida

Administração Regional do Barreto: Maria Tereza de Aguiar da Silva

Administração Regional do Largo da Batalha, Badu e Cantagalo: Mariana Esteves Soares Mendes

Secretaria Municipal de Administração: Mariana Rinaldi Mendonça

Administração Regional de Santa Bárbara e Baldeador: Michelle dos Santos Silva de Oliveira

Secretaria Municipal de Saúde: Miriam Rangel Barquette

Controladoria-Geral do Município: Nagylla de Salles Teixeira Neta

Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão: Nicole Pinto Figlioli

Secretaria Municipal de Fazenda: Nilcéia de Souza Duarte

Administração Regional Ponta D’Areia: Paloma Cavalcante Milane dos Santos

Fundação Municipal de Educação: Pamella Passos de Souza

Escritório de Gestão e Projetos – EGP: Patrícia da Silva Sousa Guedes

Grupo Executivo Caminho Niemeyer: Patrícia Pereira Azeredo

Niterói Prev: Patrice Barcellos London

Administração Regional Ilha da Conceição: Rita de Cássia Diniz de Carvalho

Secretaria Municipal de Educação: Rita de Cássia Félix Merecci e Mello

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro: Roseli Araujo da Silva

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: Salete Peres de Faria

CLIN – Companhia de Limpeza Urbana de Niterói: Sandra da Silva Souza

Regional do Rio do Ouro: Sueli Rodrigues Alves da Glória

Secretaria Municipal de Governo: Thaís Mattos da Rocha Mansur

Cerimonial do Prefeito: Vanessa Macedo Braga

Secretaria Municipal das Culturas: Viviane Marins Burger

Núcleo de Gestão Estratégica: Yanca Borges Campos Tonhati

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade: Jussara Kamily Alvarenga Silvano Castro

Secretaria Municipal da Mulher: Aline Santos