Cláudio Castro define nomes para possível governo temporário no Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, já definiu os nomes que devem compor a chapa para um possível governo temporário, conhecido como “mandato tampão”, que pode ser escolhido pela Assembleia Legislativa (Alerj). A chapa indicada é formada por Nicola Miccione e Douglas Ruas, ambos aliados do governador. Eles seriam os responsáveis por assumir o comando do estado de forma provisória, caso Castro deixe o cargo.

Essa situação pode ocorrer se o governador decidir disputar outro cargo nas próximas eleições ou por determinação da Justiça. Como o Rio de Janeiro não possui atualmente um vice-governador, seria necessária uma eleição indireta para escolher quem ficará à frente do governo até o fim do mandato, em 2026.

Leia também:

Governadores rejeitam pedido de Lula para reduzir ICMS dos combustíveis

Supremo condena deputados do PL por corrupção passiva

A escolha dos nomes busca garantir continuidade administrativa e estabilidade política durante esse período de transição. A decisão final caberá aos deputados estaduais, caso o cenário de saída do governador se concretize.