Mercado em São Gonçalo troca vidraças após ataque a tiros

A unidade da Rede Supermarket, localizada no bairro Porto Velho, em São Gonçalo, realizou a substituição das vidraças frontais na manhã desta terça-feira (17), após o estabelecimento ser alvo de um ataque a tiros na semana passada. Apesar da reconstrução, ainda há andaimes no interior do supermercado. O atendimento aos clientes, no entanto, seguiu normalmente.

O incidente ocorreu na madrugada da última quinta-feira (12), quando disparos atingiram a fachada do supermercado na Rua Comandante Ari Parreira, uma das principais vias do bairro. Felizmente, não houve registro de feridos. Este não foi o primeiro ataque à unidade: em novembro do ano passado, o mesmo supermercado já havia sido alvo de tiros, também durante a madrugada, quando homens em duas motos dispararam contra a fachada.

Ainda há andaimes no interior do estabelecimento | Foto: Layla Mussi

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Na manhã após o ataque, funcionários tentavam manter a rotina normal de trabalho, mesmo com as marcas de tiros ainda visíveis nos vidros. O gerente da unidade foi orientado a não conceder entrevistas, e a rede não se manifestou oficialmente sobre o caso.