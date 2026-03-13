Bolsonaro passa mal e é levado de ambulância para o Hospital DF Star em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã desta sexta-feira, 13 de março, e foi encaminhado ao hospital após apresentar calafrios, vômitos e tosse intensa, segundo informação divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro e confirmada por relatos da imprensa em Brasília.

Ele foi levado de ambulância para o hospital DF Star, na região central da capital federal. Também houve relato de queda na saturação, o que mobilizou equipes do Samu, da Polícia Militar e da área de saúde do Distrito Federal. O quadro de saúde detalhado ainda não foi oficialmente divulgado.

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Segundo informações iniciais, Bolsonaro relatava falta de ar, e havia suspeita de um possível quadro de pneumonia, embora ainda sem confirmação oficial. Diante do episódio, a defesa do ex-presidente voltou a pedir a substituição da prisão por prisão domiciliar, alegando que o estado de saúde dele exige cuidados médicos constantes.