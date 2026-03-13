Mobilização pelo fim da violência contra mulheres acontece neste sábado, 14, em Alcântara, SG

Uma manifestação pelo fim da violência contra a mulher será realizada neste sábado 14, às 8h, em frente ao Condomínio Parque das Águas, em Alcântara, em São Gonçalo. O ato contará com a presença de organizações de mulheres da cidade e moradores. O intuito é chamar atenção para a necessidade de combater a violência contra mulheres e fortalecer a rede de apoio às vítimas.

A manifestação tem como objetivo reforçar que a violência contra a mulher não pode ser tratada como algo comum. Com o lema de união, consciência e luta, o encontro busca mobilizar a sociedade para defender a vida e a segurança das mulheres.

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A mobilização também contará com a presença da Jaderluce, mãe de Alana Anísio, o caso da jovem ganhou repercussão nacional após ser atacada por 30 golpes de faca em uma tentativa de feminicídio em São Gonçalo. Alana não tinha nenhum tipo de relacionamento com o agressor, Luiz Felipe Sampaio, que já a perseguia desde dezembro. Após ficar 26 dias internada, Alana recebeu alta hospitalar no último dia 4 de março e foi homenageada na saída da unidade de saúde, em um momento marcado por emoção e apoio de familiares e amigos.

Segundo as organizadoras, a passeata pretende dar visibilidade a mulheres que enfrentam situações de violência e muitas vezes não conseguem ter suas histórias ouvidas. A iniciativa também busca reforçar a importância da denúncia e do apoio coletivo às vítimas