Paciente em surto cai do teto de hospital em Duque de Caxias
Segundo a prefeitura, o paciente é dependente químico e teve um episódio de surto
Um paciente caiu do teto do Hospital Municipal Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Imagens que estão circulando nas redes sociais mostram o momento em que a estrutura do forro cede e o homem fica pendurado, assustando as pessoas que estavam no local. Segundo a prefeitura, o paciente é dependente químico e teve um episódio de surto.
“Na tentativa de deixar o setor, ele acabou sofrendo uma queda que não provocou nenhum dano à integridade física dele nem de outras pessoas. A situação foi rapidamente controlada, e ele foi conduzido de volta ao seu setor”, informou a prefeitura em nota. O episódio ocorreu na última quarta-feira (11).
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Nesta sexta-feira (13), o homem continua internado. De acordo com a prefeitura, ele permanece em bom estado geral, estável e recebendo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.