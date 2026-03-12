Jovem denuncia importunação sexual em ônibus na Zona Sul do Rio

Nas redes sociais, a jovem compartilhou o vídeo e alertou outras mulheres sobre a importância de registrar o ocorrido - Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, a jovem compartilhou o vídeo e alertou outras mulheres sobre a importância de registrar o ocorrido - Foto: Reprodução/Instagram

Uma jovem denunciou, nas redes sociais, ter sido vítima de importunação sexual dentro de um ônibus da linha 565 (Tanque X Gávea), nesta terça-feira (10). O crime aconteceu enquanto o coletivo passava pela região da Rocinha, na Zona Sul do Rio. De acordo com o relato da vítima, o homem entrou no ônibus na comunidade e sentou-se perto dela. A jovem viu que o passageiro estava se masturbando enquanto olhava fixamente para ela. Com medo de uma reação violenta, ela conseguiu filmar parte da ação com o celular antes de desembarcar. Segundo ela, o homem ainda tentou impedir a saída dela do veículo.

A jovem compartilhou o vídeo e alertou outras mulheres sobre a importância de registrar o ocorrido. Com as imagens divulgadas, informações preliminares indicaram que o homem seria funcionário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Em nota, a PUC-Rio afirmou que condena qualquer tipo de assédio e que se colocou à disposição das autoridades. A universidade informou que já iniciou a apuração dos fatos para esclarecer o vínculo do homem com a instituição e garantiu que, caso a relação seja confirmada, serão adotadas as medidas cabíveis.

A Rio Ônibus também se manifestou, reforçando o compromisso com a segurança feminina por meio de uma campanha onde disponibiliza QR Codes nos veículos para facilitar denúncias e prevê o treinamento de rodoviários para o combate à violência nos transportes. O caso foi registrado, nesta quarta-feira (11), na 11ª DP (Rocinha).