Uerj recebe pedidos de isenção de taxa do Vestibular 2027 a partir desta sexta (13)

O resultado dos pedidos de isenção de taxa será divulgado em 15 de abril, também na página do vestibular - Foto: Divulgação

Têm direito à isenção das taxas os candidatos com renda bruta média mensal familiar menor ou igual a um salário mínimo nacional vigente (R$ 1.621) e que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio.

A solicitação deve ser feita pelo site do Vestibular da Uerj (https://www.vestibular.uerj.br/). Para participar, o candidato precisa se cadastrar no sistema de concursos do Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (DEPSEA) e enviar, de forma online, toda a documentação comprobatória exigida no “anexo 1” do edital até às 16h do dia 18 de março. O Laboratório de Informática da Uerj do campus Maracanã estará disponível para os candidatos que não possuem acesso à internet poderem realizar a solicitação.

O resultado dos pedidos de isenção de taxa será divulgado em 15 de abril, também na página do Vestibular. Os candidatos contemplados ficarão automaticamente isentos das demais taxas do processo seletivo, caso se inscrevam para o 2º Exame de Qualificação e/ou para o Exame Discursivo.

No entanto, para manter o benefício nas etapas seguintes, é obrigatório comparecer no 1º Exame de Qualificação. A Universidade destaca ainda que a concessão da isenção não garante a inscrição nas provas, que deve ser realizada posteriormente pelo candidato.

As inscrições para o 1º Exame de Qualificação começam em 16 de abril, e a prova está marcada para ocorrer no dia 7 de junho.

Como funciona o Vestibular Estadual 2027

O Vestibular Uerj possui um modelo próprio, dividido em duas fases, com inscrições independentes para cada etapa.

Exames de Qualificação

A primeira fase do Vestibular Uerj é composta por dois exames de qualificação, sendo obrigatória a realização de pelo menos um deles.

A prova é objetiva e comum a todos os candidatos, com questões de múltipla escolha nas áreas de: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas.

Os candidatos que tirarem os conceitos de acordo com o desempenho A - 20 pontos; B - 15 pontos; C - 10 pontos; e D - 5 pontos poderão participar da fase discursiva. O conceito E não qualifica para a etapa seguinte.

Caso o candidato não alcance a pontuação mínima ou queira melhorar sua classificação, poderá fazer o 2º Exame de Qualificação, previsto para o segundo semestre de 2026. Ao final, será considerado o melhor conceito obtido.

As leituras indicadas para este ano são:

1º Exame de Qualificação: “Ainda estou aqui”, de Marcelo Rubens Paiva

2º Exame de Qualificação: “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo

Exame Discursivo

Os candidatos aprovados na fase de qualificação poderão realizar o Exame Discursivo, etapa em que ocorre a escolha do curso e a opção pelo sistema de cotas, se for o caso.

A prova vale 80 pontos e é composta por:

Redação, comum a todos os candidatos

Duas provas de disciplinas específicas, definidas conforme o curso escolhido

Neste ano, o tema da redação terá como base a obra “O bem-amado”, de Dias Gomes.

Para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, a leitura recomendada é “Luanda, Lisboa, Paraíso”, de Djaimilia Pereira de Almeida.

O resultado final do Vestibular será calculado pela soma da pontuação do Exame Discursivo com os pontos obtidos no Exame de Qualificação.

Sistema de cotas

O sistema de reserva de vagas da Uerj se difere das universidades federais em função da Lei Estadual nº 8121/2018, que prorrogou a política de cotas no estado do Rio de Janeiro.

Para concorrer às vagas reservadas, todos os candidatos devem comprovar sua condição de carência socioeconômica e se enquadrar em pelo menos um dos seguintes grupos:

estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas;

negros, indígenas ou quilombolas;

pessoa com deficiência;

filhos de policiais civis, militares ou penais e bombeiros militares, mortos ou incapacitados em razão do serviço, vinculados ao Estado do Rio de Janeiro.

SERVIÇO:

Isenção da taxa - Vestibular Uerj 2027

Período de solicitação: 13 a 17 de março de 2026

Divulgação do resultado: 15 de abril 2026

Formulário de solicitação: www.vestibular.uerj.br

Edital completo https://www.vestibular.uerj.br/anexos/271/edital_isencao_1EQ_2027.pdf

Laboratório com acesso à internet: Pavilhão João Lyra Filho, Bloco F, térreo, Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã, Rio de Janeiro, em dias úteis, das 10h às 16h.

Próximas datas do Vestibular:

Inscrições para o 1º Exame de Qualificação: 16 de abril a 06 de maio de 2026

Prova do 1º Exame de Qualificação: 07 de junho de 2026