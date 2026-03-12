Semana do Consumidor: descontos de até 95% e alerta do Procon para compras seguras

O objetivo é garantir que os niteroienses aproveitem as ofertas com segurança - Foto: Reprodução

O objetivo é garantir que os niteroienses aproveitem as ofertas com segurança - Foto: Reprodução

O mês de março é marcado por uma das campanhas mais importantes do varejo após a Black Friday: a Semana do Consumidor. A data principal é celebrada em 15 de março, quando é comemorado o Dia do Consumidor.

Durante esse período, grandes plataformas de comércio eletrônico como Amazon, Shopee, Magazine Luiza, Mercado Livre e Shein oferecem promoções que podem chegar a até 95% de desconto em diversos produtos. Além das reduções nos preços, os consumidores também encontram cupons promocionais e condições especiais por tempo limitado. Em algumas plataformas, as ofertas se estendem por todo o mês de março.

Entre os itens em promoção estão produtos de tecnologia, eletrônicos, moda, beleza e autocuidado, permitindo que os consumidores aproveitem preços reduzidos em diferentes categorias. Em muitos casos, clientes que fazem parte de programas de fidelidade ou possuem assinaturas premium têm acesso a vantagens adicionais, como cupons exclusivos e descontos extras.

O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor é celebrado neste domingo (15), mas as ações e promoções ligadas à data costumam movimentar o comércio ao longo de toda a semana. Por isso, a Prefeitura de Niterói, por meio do Procon Niterói, preparou uma série de orientações para proteger a população. O objetivo é garantir que os niteroienses aproveitem as ofertas com segurança, transparência e respeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Semana do Consumidor em Niterói reforça a política municipal de proteção aos consumidores e contribui para fortalecer a confiança no comércio local. Com ações de orientação e informação ao público, a Prefeitura busca promover um ambiente econômico mais saudável, em que o respeito à lei é a base para o crescimento da cidade.

O diretor-geral do Procon Niterói, Firmino Figueiredo de Almeida Mota, destaca que o órgão está de portas abertas para mediar conflitos.

“Mais do que garantir direitos, o Código de Defesa do Consumidor promove o equilíbrio nas relações de mercado, contribuindo para o desenvolvimento econômico com justiça e transparência. Em Niterói, o Procon atua diariamente na defesa dos cidadãos, oferecendo atendimento, orientação jurídica e educação para o consumo”, afirma.

Confira abaixo o guia preparado pela equipe do Procon e faça valer os seus direitos.

Segurança digital e reputação

Para evitar transtornos, o primeiro passo é a verificação rigorosa da reputação do vendedor, seja em lojas físicas ou plataformas digitais. O Procon recomenda que o consumidor leia avaliações de outros clientes, verifique o tempo de atuação da empresa e observe atentamente a política de trocas e devoluções.

Em tempos de promoções agressivas, o cuidado com golpes digitais deve ser redobrado: é essencial desconfiar de preços excessivamente abaixo do valor de mercado, evitar clicar em links suspeitos recebidos por mensagens e confirmar se o site possui o cadeado de segurança (https), priorizando sempre plataformas de pagamento reconhecidas.

Direitos e prazos nas compras online

Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como internet, telefone ou catálogo, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento. O consumidor pode desistir da compra no prazo de até sete dias após a assinatura do contrato ou o recebimento do produto, com direito à devolução integral dos valores pagos.

Além disso, o órgão ressalta que toda publicidade deve ser rigorosamente cumprida: preços, prazos de entrega e condições de pagamento anunciados tornam-se cláusulas obrigatórias para o fornecedor.

Garantias, defeitos e documentação

Caso um produto apresente defeito, o fornecedor tem o prazo legal de até 30 dias para resolver o problema. Se o reparo não ocorrer nesse período, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do item, a devolução imediata do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

Para assegurar esses direitos, é fundamental manter toda a documentação organizada, incluindo notas fiscais, comprovantes de pagamento e registros de anúncios (como prints de tela), que servem como prova em eventuais reclamações ou solicitações de troca.

Atendimento

Os consumidores que precisarem de orientação ou quiserem registrar reclamações podem procurar o Procon Niterói, das 10h às 17h, na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481, loja, no Centro de Niterói. Também é possível entrar em contato pelo telefone (21) 3254-8593 ou pelo e-mail procon@niteroi.rj.gov.br