Enel Rio remove ‘gato’ de energia em fábrica de gelo de Araruama

O furto de energia afeta a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a população - Foto: Divulgação

Durante operação de combate às irregularidades no consumo de energia, realizada em Araruama, na Região dos Lagos, a Enel Distribuição Rio removeu um “gato” de energia em uma fábrica de gelo da cidade.

Os técnicos da Enel, acompanhados por policiais civis, constataram uma ligação feita no local, que também operava como depósito e bar, conectada de forma irregular diretamente à rede da distribuidora, com o medidor adulterado. O responsável não estava no local, e um funcionário foi conduzido à delegacia e liberado após depoimento.

Durante a ação de fiscalização na cidade, as equipes chegaram a encontrar ainda uma ligação direta na rede da distribuidora em um mercado, mas os cabos estavam cortados e sem consumo.

As ações contaram com o apoio de policiais da Delegacia Distrital 118ª DP, onde as ocorrências foram registradas. Após as inspeções, as irregularidades foram desfeitas, e o estabelecimento teve o fornecimento de energia suspenso.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.