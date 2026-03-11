Instagram reformula algoritmo e impõe novos desafios para quem vende online

Quem vende pela internet precisa estar atento às mudanças. Além da importância de um bom tráfego pago, feito com estratégia, as redes sociais também merecem atenção especial. O Instagram, por exemplo, mudou as regras em 2026. O que funcionava em 2023 ficou para trás. Para se ter ideia, os likes, hoje, representam apenas 5% da real importância dentro da plataforma, pois o algoritmo passou a priorizar retenção, compartilhamentos reais e profundidade de interação, e não números vazios.

De acordo com o sócio-diretor da agência de comunicação e marketing WBP, Leonardo Munhoz, especialista no assunto, hierarquia do sucesso no Instagram mudou bastante. Agora, o Watch Time tem um peso maior (35%), uma vez que manter a pessoa no post é o “novo ouro”. “Quanto mais tempo assistindo, maior será a entrega.”

Na segunda posição está o Saves, com 25% de relevância. Munhoz explica que é importante investir no conteúdo, uma vez que aquele que vale a pena ser guardado, sinaliza profundidade e valor. Em terceiro lugar, com 20%, está a DM Shares, que representa o sinal mais forte de distribuição. “Quando alguém compartilha no direct, o algoritmo entende como relevância máxima”, revela, ao comentar que os Likes, com apenas 5%, perderam sua importância e representatividade. “Como afirmou Adam Mosseri, CEO do Instagram, ‘o alcance depende de como as pessoas reagem, não de quanto seguidores você tem’. Por isso, é importante se atualizar.”

Leia também:

Lei apresentada pelo presidente da Alerj vai obrigar empresas a instalarem pontos de apoio aos entregadores de aplicativos

Cine Arte UFF convida público para transmissão gratuita do Oscar neste domingo





Munhoz reforça que é necessário ter cuidado com o chamado “Fingerprinting Visual”. Agora, o Instagram detecta reposts automaticamente e se o conteúdo for 70% similar ao que já existe, o perfil pode ser penalizado. “O excesso de conteúdo reciclado, especialmente vindo do TikTok, pode reduzir o alcance em até 80%. Sendo assim, a originalidade deixou de ser diferencial e passou a ser exigência”, afirma.

Segundo ele, com a entrada da IA, imagens “muito perfeitas” podem ser prejudiciais e isso está se tornando um grande dilema. Ele explica que apostar em fotos mais cruas e reais geram mais conexão, além de provarem que existe uma pessoa por trás do perfil. “A regra é clara: menos filtro, mais verdade. O fato é que o Instagram não é mais um jogo de popularidade, mas sim de atenção, profundidade e conexão real. Em 2026, vencerá quem entender que o algoritmo não premia a vaidade, e sim a relevância.”

Quatro dicas para aumentar o engajamento (e as vendas)

Foque nos últimos dez segundos: o final do vídeo impacta diretamente o replay;

Use legendas longas: elas aumentam o tempo de permanência no post;

Defina um nicho coeso: quem fala de tudo, não entrega nada para ninguém;

Responda as DMs rapidamente: engajamento imediato vira boost, aquele empurrão extra na distribuição do conteúdo.

Fundada em 2009, a agência WBP, especializada em marketing digital, desenvolveu um modelo de framework, pronto para atender todos os tipos de empresa com squads especializados em gerenciamento de tráfego pago.

Com clientes em mais de 20 países, desde o início da WBP já foram administrados mais de R$2 bilhões dos clientes que, em 2025, faturaram juntos R$ 800 bilhões.