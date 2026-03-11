Estação Maracanã do metrô passa a se chamar Estação Rei Pelé–Maracanã

A estação Maracanã do metrô do Rio de Janeiro ganhou um novo nome oficial. Com a sanção da Lei nº 11.116 pelo governador Cláudio Castro, o local passa a se chamar Estação Rei Pelé–Maracanã.

A mudança vale para a estação da Linha 2 do metrô, que fica na cidade do Rio. Antes chamada apenas de Estação Maracanã, agora o local passa a ter também o nome do ex-jogador Pelé, cujo nome completo é Edson Arantes do Nascimento. De acordo com a lei, o nome oficial da estação passa a ser Estação Rei Pelé–Maracanã. A alteração é apenas no nome do local, sem mudanças na estrutura ou na localização da estação.

A mudança foi proposta no Projeto de Lei nº 05/2023, apresentado pelos deputados estaduais Rosenverg Reis e Chiquinho Brazão. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e depois sancionado pelo governador.

A ideia é homenagear Pelé, considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, ligando seu nome ao Estádio do Maracanã, um dos estádios mais conhecidos do Brasil.