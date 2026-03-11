Ex-subsecretário do governo e pai de acusado de estupro coletivo está desaparecido

O ex-subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do governo de Cláudio Castro (PL), José Carlos Costa Simonin está desaparecido. Segundo a família de José Carlos, que é pai de Vitor Hugo Simonin, um dos acusados do estupro coletivo em Copacabana, ele teria sido visto pela última vez no próprio bairro, na Zona Sul carioca.

A esposa do ex-subsecretário disse ao Jornal O Globo que ele desapareceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (10) e pode estar desorientado ou em surto. A base do Segurança Presente de Copacabana foi alertada e recebeu informações preliminares sobre o caso.

Durante esta terça-feira, familiares, amigos e conhecidos tentaram encontrá-lo, mas sem sucesso. Por isso, pedem à população que forneça informações sobre o seu paradeiro às autoridades.

O desaparecimento de José Carlos Simon acontece depois da prisão do filho, Vitor Simonin e comparsas, pelo estupro coletivo de uma adoelscente, de 17 anos, ocorrido em 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana.