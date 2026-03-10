Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça

Segundo o tribunal, o ex-atleta descumpriu uma das condições impostas para permanecer em liberdade: ele não poderia deixar o estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial - Foto: Renata Caldeira/TJMG

Segundo o tribunal, o ex-atleta descumpriu uma das condições impostas para permanecer em liberdade: ele não poderia deixar o estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial - Foto: Renata Caldeira/TJMG

A Justiça do Rio de Janeiro passou a considerar o goleiro Bruno, ex-Flamengo. como foragido após ele não se apresentar às autoridades para cumprir uma ordem de prisão expedida no início de março. O mandado foi emitido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado depois da revogação de seu livramento condicional.

Segundo o tribunal, o ex-atleta descumpriu uma das condições impostas para permanecer em liberdade: ele não poderia deixar o estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial. No entanto, em 15 de fevereiro, Bruno viajou para o Acre, onde participou de uma partida de futebol, o que levou o Ministério Público a pedir a revogação do benefício.

Com a decisão judicial, foi expedido um mandado de prisão em 5 de março determinando que o goleiro retornasse ao regime semiaberto. Como ele não se apresentou para cumprir a determinação, passou a ser considerado foragido.

Leia também

➣Mãe é presa na Baixada Fluminense por abusar sexualmente das filhas

➣ Mais de 7 mil mulheres vítimas de violência buscaram por atendimento médico, medidas protetivas e orientações em 2025 em São Gonçalo

A defesa do ex-jogador contesta a decisão e informou que recorre da medida. Advogados afirmam que Bruno teria cumprido as condições impostas e questionam a necessidade de apresentação imediata, argumentando que isso poderia levá-lo a um regime mais severo de cumprimento de pena.

Bruno ficou conhecido nacionalmente pelo envolvimento no assassinato da modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Na época goleiro do Flamengo, ele foi acusado de participação no sequestro e na morte da ex-namorada, com quem tinha um filho.

Em 2013, o atleta foi condenado a mais de 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. O corpo da vítima nunca foi encontrado.