Moraes manda estado do Rio indicar presídios que possam receber Domingos Brazão

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro indique a disponibilidade de presídios estaduais para uma possível transferência de Domingos Brazão.

Ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Brazão foi condenado a 76 anos e três meses de prisão por mandar matar a vereadora Marielle Franco. Ele está preso desde março de 202 na Penitenciária Federal do Porto Velho, em Rondônia. No início desse mês, a defesa pediu a Moraes a transferência de Brazão para um presídio comum.

As penitenciárias federais, como a que Domingos está, são instalações de segurança máxima, reservadas para abrigar os presos de maior periculosidade, como chefes de facção, integrantes de quadrilhas e delatores sob risco.

Brazão foi enquadrado no grupo devido sua ligação com a milícia do Rio de Janeiro e outras redes de contato do estado que possibilitaram diversas tentativas de atrapalhar as investigações do caso Marielle. Domingos foi condenado por ordenar o assassinato da ex-vereadora, devido interesses econômicos ligados a terras em áreas dominadas pela Milícia no Rio de Janeiro.

Seu irmão, Francisco Brazão, conhecido como Chiquinho, era vereador do Rio na época do crime. Eles agiram juntos para eliminar Marielle. No supremo, eles foram condenados por duplo homicídio, tentativa de homicídio e organização criminosa armada.