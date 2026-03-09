Gravação mostra deboche de agressores após estupro coletivo em Copacabana

Um vídeo gravado logo após o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, ocorrido em um apartamento em Copacabana, Zona Sul do Rio, tornou-se peça-chave na investigação da 12ª DP. Nas imagens, exibidas pelo programa Fantástico, da TV Globo, os acusados aparecem deixando o local entre risos e piadas. Em tom de deboche, um dos envolvidos chega a dizer: "A mãe de alguém teve que chorar porque as nossas mães hoje...".

O crime foi articulado por um colega de escola da vítima, com quem ela já havia tido um relacionamento. Ele a convidou para a casa de um amigo e, ao chegarem ao prédio, sugeriu que fariam "algo diferente". Apesar da recusa imediata da jovem, ela foi levada para dentro do imóvel e trancada em um quarto com quatro homens, que a forçaram a manter relações sexuais.

A denúncia foi feita logo após o ocorrido. Ao chegar em casa, a adolescente relatou o crime ao irmão e à mãe, que prontamente buscaram auxílio policial. O delegado titular da 12ª DP, Ângelo Lages, destacou o estado da vítima ao chegar à unidade:

"Ela saiu do apartamento totalmente abalada psicologicamente, mas teve a coragem de contar o que aconteceu. É um momento difícil, mas ela contou para o irmão. Assim que chegou em casa, contou para a mãe, que não teve dúvida e procurou a Polícia Civil." Os quatro homens foram presos e um adolescente foi apreendido por envolvimento no crime.