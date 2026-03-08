Ato pelo Dia Internacional da Mulher reúne multidão em Copacabana

O grupo também cobrou mais políticas públicas voltadas à proteção das mulheres e à promoção da igualdade - Foto: Divulgação/ Tomaz Silva/Agência Brasil

Um ato pelo Dia Internacional da Mulher reuniu uma multidão na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (8). A manifestação levou às ruas movimentos sociais, coletivos feministas e representantes da sociedade civil em defesa dos direitos das mulheres.

Durante o protesto, participantes exibiram cartazes e faixas com mensagens contra o feminicídio, o estupro e outras formas de violência de gênero. O grupo também cobrou mais políticas públicas voltadas à proteção das mulheres e à promoção da igualdade.

A mobilização faz parte das ações realizadas em diferentes cidades do país para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Além do protesto em Copacabana, outros atos foram registrados em capitais e municípios brasileiros.