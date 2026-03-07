Psicóloga brasileira desaparece na Inglaterra e caso é acompanhado pelo Itamaraty

Ela foi vista pela última vez nas proximidades do campus da Universidade de Essex - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ela foi vista pela última vez nas proximidades do campus da Universidade de Essex - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A psicóloga brasileira Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, está desaparecida na Inglaterra desde o último dia 3. Segundo relatos de amigos e familiares nas redes sociais, ela foi vista pela última vez nas proximidades do campus da Universidade de Essex, perto de Londres.

O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres. O órgão afirmou que mantém contato com autoridades britânicas e também com os familiares da psicóloga, oferecendo a assistência consular necessária.

De acordo com a polícia do condado de Essex, Vitória foi vista embarcando em um ônibus por volta das 13h (horário local) e desembarcando cerca de meia hora depois na região da marina de Brightlingsea. As autoridades pedem ajuda da população para localizar a brasileira.

Ainda segundo as investigações, o último sinal emitido pelo celular da psicóloga teria indicado uma localização próxima ao mar, o que levou familiares e amigos a solicitarem reforço nas buscas, especialmente em áreas marítimas. As baixas temperaturas registradas na região também aumentam a preocupação com o desaparecimento.

Entidades da área de psicologia no Brasil manifestaram solidariedade à família e pediram mobilização para ajudar nas buscas e na divulgação de informações que possam contribuir para localizar a profissional.