Juliana Paes e Mestre Ciça confirmados para o desfile da vitória da Viradouro, nesse sábado (7), em Niterói

No próximo sábado, 7, a partir de 19h30, o clima será de festa na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, quando a Viradouro vai ocupar a pista para comemorar o quarto campeonato do Grupo Especial do Carnaval carioca. Nomes como a da atriz Juliana Paes, que após 17 anos voltou este ano ao posto de rainha dos ritmistas, e mestre Ciça, que foi o homenageado com o enredo “Pra cima, Ciça!”, de Tarcísio Zanon, estão confirmados.

No reencontro com a comunidade a apresentação contará ainda com parte do elenco da premiada comissão de frente que levantou a Sapucaí, e adereços como o leão, que se montou diante do público, além dos tambores que ilustraram a abertura da apresentação, idealizada pelos craques Rodrigo Negri e Priscilla Mota, e que fez o público delirar.

Leia também:

Frente fria chega ao Rio e derruba temperatura em São Gonçalo; confira previsão do fim de semana

Operação remove 2,5 toneladas de barricadas em comunidades de Niterói

O desfile terá mais um momento especial: a primeira vez que o consagrado casal de mestre-sala e porta-bandeira, Phelipe Lemos e Marcella Alves, dançará defendendo o pavilhão da Unidos do Viradouro que vai completar 80 anos de fundação em 2026. Wander Pires, que vai para o 4º desfile consecutivo da Viradouro, promete um novo show.

Roteiro - A programação começa às 17h, com a escola mirim da agremiação. Já a apresentação do desfile campeão está previsto para 19h30, conforme divulgado pela Viradouro em suas redes sociais. O desfile acontece por toda a extensão da Avenida Amaral Peixoto, em direção às barcas. Além disso, também haverá uma área reservada para idosos e portadores de deficiência.

Trânsito - A festa contará com um esquema especial de trânsito organizado pela NitTrans e as mudanças incluem interdições, inversões de sentido e proibição de estacionamento em ruas estratégicas da região central.

A partir das 22h de sexta-feira (6) até 23h59 de sábado (7), estará proibido estacionar na Rua Evaristo da Veiga, em toda a sua extensão, e na Rua Coronel Gomes Machado, no trecho entre a Rua Evaristo da Veiga e a Rua Visconde de Sepetiba. A restrição também vale para a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco. Veículos estacionados irregularmente poderão ser rebocados.

Inversão do sentido e interdição total

Já no sábado (7), das 16h às 23h59, as ruas Evaristo da Veiga e Coronel Gomes Machado terão o sentido invertido, enquanto a Avenida Ernani do Amaral Peixoto será totalmente interditada no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco.

A NitTrans orienta os motoristas a evitarem a região e a recomendação é que o público utilize transporte público para chegar e sair do desfile, evitando maiores transtornos.