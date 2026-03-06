Niterói convoca servidores para reta final do Censo Previdenciário; prazo termina em 16 de março

O atendimento presencial está sendo realizado na sede da Niterói Prev, localizada na Rua da Conceição, nº 195, Centro de Niterói - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Prev, alerta os servidores municipais para o encerramento do Censo Previdenciário 2025/2026. O prazo para a atualização obrigatória de dados termina no dia 16 de março. O recadastramento, que abrange servidores ativos, aposentados e pensionistas, visa garantir a transparência e a sustentabilidade do regime próprio de previdência municipal. Aqueles que não regularizarem a situação até a data limite poderão ter salários ou benefícios suspensos.

O presidente da Niterói Prev, Heitor Moreira, reforça a importância da adesão total ao censo.

"O Censo Previdenciário é uma medida essencial para garantir a transparência, a atualização das informações e a segurança do nosso Regime Próprio de Previdência. A Niterói Prev está preparada para atender com eficiência e garantir a regularidade no pagamento dos benefícios. Por isso, orientamos que todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas realizem o recadastramento dentro do prazo.", explicou Heitor Moreira.

Para facilitar o acesso, o censo também pode ser realizado de forma online, por meio do link www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br, que também está presente no perfil da Niterói Prev no Instagram: @niteroiprev.

O Censo Previdenciário é um pilar da modernização administrativa de Niterói. Ao cruzar informações e atualizar a base de dados dos segurados, o município não apenas cumpre exigências federais, mas fortalece a saúde financeira do instituto de previdência, assegurando que o sistema permaneça sólido para as próximas gerações de servidores municipais.

SERVIÇO:

Censo Previdenciário de Niterói

Prazo final: 16 de março de 2026.

Atendimento Presencial: Rua da Conceição, nº 195, Centro, Niterói.

Atendimento Online: Link disponível no perfil oficial do Instagram (@niteroiprev).

Documentação necessária: RG, CPF, comprovante de residência e documentos dos dependentes.