Fim de semana terá 19 praias recomendadas ao banho no Rio e em Niterói

Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, é uma das próprias para o banho - Foto: Divulgação

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (6/3) traz 19 praias recomendadas para banho nas zonas Sul, Oeste e Sudoeste do Rio de Janeiro para o fim de semana (6/3 a 8/3).

As praias liberadas na capital fluminense são Barra de Guaratiba, Prainha, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Reserva, Barra da Tijuca (exceto em frente ao 2° GMAR e no Quebra-mar, em frente à Rua Sargento João de Faria), Joatinga, Pepino, Vidigal, São Conrado, Leblon (exceto em frente à Rua Afrânio de Melo Franco), Ipanema (exceto em frente à Rua Paul Redfern), Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha, Flamengo (exceto na Foz do Rio Carioca) e Glória.

Estão impróprias as praias de Grumari, Urca e Botafogo. Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Jurujuba, Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

Está desaconselhado o banho nas praias de Boa Viagem, Gragoatá, Flechas, Icaraí, São Francisco e Charitas.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto (www.inea.rj.gov.br).