Charles do Bronxs disputa o cinturão BMF neste sábado (7), no UFC
Brasileiro enfentra o americano Max Holloway, detentor do cinturão
Charles Oliveira enfrenta o americano Max Holloway, neste sábado (7), pelo cinturão BMF, no UFC 326, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O combate acontece no peso-leve (70kg), colocando em disputa um cinturão simbólico do lutador mais empolgante da organização.
O cinturão BMF é de cor prateada, diferente dos cinturões dourados destinados aos campeões lineares e interinos do UFC. Ele foi criado em 2019 após o lutador Nate Diaz, se autoproclamar “Badass Motherfucker” (algo como “o mais durão”).
Além colocar dois ex-campeões mundiais frente a frente, o combate dessa noite também será uma revanche.
Max Holloway, de 34 anos, foi campeão peso pena (66kg), enquanto Charles, 36, conquistou o cinturão na categoria de cima (70kg).
Os dois se enfrentaram pela primeira vez em 2015, quando ainda eram jovens prospectos. Na ocasião, o americano saiu vitorioso após o brasileiro sentir uma lesão.
Na co-luta principal da noite, Caio Borralho enfrenta o holandês Reinier de Ridder, na categoria peso-médio (84kg).
O evento tem transmissão exclusiva da Paramount+, a partir das 19h.
Confira o card completo:
Card Principal - 23 horas no Paramount+
Peso-leve (até 70,3 Kg): Max Holloway x Charles Oliveira - pelo cinturão BMF
Peso-médio (até 83,9 Kg): Caio Borralho x Reinier de Ridder
Peso-galo (até 61,2 Kg): Rob Font x Raul Rosas Jr.
Peso-leve (até 70,3 Kg): Drew Dober x Michael Johnson
Peso-médio (até 83,9 Kg): Gregory Rodrigues x Brunno Ferreira
Card Preliminar - 19 horas no Paramount+
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Xiao Long
Peso-médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson x Cody Brundage
Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricky Turcios x Alberto Montes
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Cody Durden x Nyamjargal Tumendemberel
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Su Mudaerji x Jesus Aguilar
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Rafael Tobias x Diyar Nurgozhay
Peso-pena (até 65,7 Kg): Jeong Yeong Lee x Gaston Bolaños
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Luke Fernandez x Rodolfo Bellato