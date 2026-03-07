Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Charles do Bronxs disputa o cinturão BMF neste sábado (7), no UFC

Brasileiro enfentra o americano Max Holloway, detentor do cinturão

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de março de 2026 - 12:59
Charles do Bronxs luta contra Max Holloway na luta principal do UFC 326
Charles Oliveira enfrenta o americano Max Holloway, neste sábado (7), pelo cinturão BMF, no UFC 326, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O combate acontece no peso-leve (70kg), colocando em disputa um cinturão simbólico do lutador mais empolgante da organização.

O cinturão BMF é de cor prateada, diferente dos cinturões dourados destinados aos campeões lineares e interinos do UFC. Ele foi criado em 2019 após o lutador Nate Diaz, se autoproclamar “Badass Motherfucker” (algo como “o mais durão”). 

Além colocar dois ex-campeões mundiais frente a frente, o combate dessa noite também será uma revanche. 

Leia também:

Botafogo anuncia o retorno de Júnior Santos

Ator Marcos Palmeira tem carro roubada durante festa da Globo

Max Holloway, de 34 anos, foi campeão peso pena (66kg), enquanto Charles, 36, conquistou o cinturão na categoria de cima (70kg). 

Os dois se enfrentaram pela primeira vez em 2015, quando ainda eram jovens prospectos. Na ocasião, o americano saiu vitorioso após o brasileiro sentir uma lesão.

Na co-luta principal da noite, Caio Borralho enfrenta o holandês Reinier de Ridder, na categoria peso-médio (84kg). 

O evento tem transmissão exclusiva da Paramount+, a partir das 19h.

Confira o card completo: 

Card Principal - 23 horas no Paramount+

Peso-leve (até 70,3 Kg): Max Holloway x Charles Oliveira - pelo cinturão BMF

Peso-médio (até 83,9 Kg): Caio Borralho x Reinier de Ridder

Peso-galo (até 61,2 Kg): Rob Font x Raul Rosas Jr.

Peso-leve (até 70,3 Kg): Drew Dober x Michael Johnson

Peso-médio (até 83,9 Kg): Gregory Rodrigues x Brunno Ferreira

Card Preliminar - 19 horas no Paramount+

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Xiao Long

Peso-médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson x Cody Brundage

Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricky Turcios x Alberto Montes

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Cody Durden x Nyamjargal Tumendemberel

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Su Mudaerji x Jesus Aguilar

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Rafael Tobias x Diyar Nurgozhay

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jeong Yeong Lee x Gaston Bolaños

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Luke Fernandez x Rodolfo Bellato

