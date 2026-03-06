Linfoma relacionado a prótese de silicone? Especialista explica caso de influenciadora

A influenciadora Evelin Camargo foi diagnosticada com Linfoma anaplásico de grandes células - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Evelin Camargo foi diagnosticada com Linfoma anaplásico de grandes células - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Evelin Camargo, de 34 anos, anunciou, no mês passado, que foi diagnosticada com linfoma de grandes células relacionado ao uso de prótese de silicone. A notícia repercutiu nas redes sociais, gerando dúvidas, mas apesar de ser raro o linfoma não é considerado um câncer, como esclarece o mastologista Dr. Antonio Accetta Neto, especialista ouvido pela reportagem de O SÃO GONÇALO.

Evelin Camargo realizou uma cirurgia de redução de mama em dezembro de 2019 e por questões estéticas colocou um implante de silicone pequeno. Seis anos mais tarde, em dezembro de 2025, ela notou o aumento repentino do seio.

“Há uma semana eu fui diagnosticada com linfoma anaplásico de grandes células causadas pelo implante de silicone”, contou à época. “Do dia para noite meu seio esquerdo triplicou de tamanho. Fui para o hospital, fiquei muito nervosa, inicialmente todo mundo achou que era uma ruptura de prótese”.

Após uma série de exames, foi identificado que a prótese estava inteira e que havia seroma tardio e mais tarde foi confirmado o diagnóstico de linfoma anaplásico de grandes células, relacionado a implantes mamários (BIA-ALCL).

Com a história da influenciadora vindo à público, internautas demonstraram preocupação em relação ao linfoma. Dr. Antonio Accetta Neto, que atende no Espaço Rosa, em São Gonçalo, esclareceu algumas dúvidas pertinentes ao caso.

Segundo o especialista, o linfoma anaplásico de grandes células, além de ser raro, não é considerado um câncer de mama pois ocorre em um tecido que envolve a prótese.

“É um tipo raro de linfoma, câncer do sistema de defesa do corpo, que pode aparecer em mulheres que têm implantes de silicone. Não é câncer de mama. Ele se desenvolve na cápsula, um tecido que o corpo forma ao redor da prótese”, explicou o médico.

Ele acrescenta que o linfoma pode surgir anos após a implantação do silicone.

“Na maioria das vezes, surge anos depois da cirurgia. O sinal mais comum é o acúmulo de líquido ao redor da prótese, chamado seroma”, disse.

Alguns sinais de alerta que a mulher precisa observar são: Aumento repentino do volume da mama, inchaço, dor, vermelhidão, endurecimento e ínguas conhecidas como caroços na axila.

Caso a mulher perceba algum dos sintomas, é recomendado que procure um médico para realizar exames como ultrassom e mamografia para a detecção do linfoma.

“Se houver seroma, o líquido é retirado por punção e enviado para análise”, completa.

Tratamento

O tratamento para esse tipo de linfoma raro consiste na remoção da prótese e da cápsula que a envolve, podendo ou não ser realizada a quimioterapia, dependendo do estado clínico da paciente.

“Em casos mais avançados, pode ser necessário tratamento complementar, como quimioterapia”, comentou.

A influenciadora Evelin Camargo se submeteu a esse tratamento durante terça-feira de Carnaval (17), mas não precisou passar por quimioterapia.

A remoção da prótese não é necessária para evitar o linfoma, uma vez que a maior parte das mulheres não desenvolverá a doença. "A maioria das mulheres com silicone nunca terá esse problema. Não é indicada a retirada da prótese se a paciente não tem sintomas”, completa o especialista.

Para ter uma vida saudável usando as próteses, as mulheres precisam manter acompanhamento regular com o mastologista, fazer os exames na época correta e também procurar um médico se perceber aumento repentino da mama.