Juliano Floss chora ao conversar com Marciele: 'Ela abriu uma ferida'

O participante do BBB 26, Juliano Floss, chorou depois de conversar com Marciele, na festa do líder Jonas, na madrugada desta quinta-feira (26). Cunhã havia o encorajado a mostrar seu talento de dança no reality show. Em meio às lágrimas, Juliano recebeu apoio de Milena e Samira.



"Deixa eu te falar, Juliano. Isso aqui eu estou te falando é de pessoa para pessoa, e não de jogadora para jogador... Eu sinto que você é um dançarino, que a dança mudou a sua vida, tenho certeza disso, da mesma forma como mudou a minha, e eu não te vejo usando isso aqui, onde é um palco", falou a sister.

Leia também:

Turista argentino é preso após invadir residência e agredir moradora

Bambam provoca Davi sobre preparação para luta: 'Vai sair apagado'

"Sei que você deve sofrer hate, xingamento. Mas aqui a gente não sabe de nada lá de fora. Aqui é sua chance de dançar sem medo, usar esse salão. Eu fico triste quando você se encolhe pelas pessoas. Eu sei disso, eu vejo isso em você. Então pega isso aqui e dança. Dança é sua arte, é tua vida. Da mesma forma como é a minha", continuou.

Depois de agradecer a dançarina, ele saiu do local. Já no interior da casa mais vigiada do Brasil, Juliano começou a chorar. Quando Samira deu falta do influenciador, foi procurá-lo e o encontrou chorando. Logo depois, Milena apareceu.

Em meio às lágrimas, Juliano explicou o que estava acontecendo. "Ela veio do nada e começou a falar sobre dança, que ela sabe que eu estava me contendo, que eu não estava...". Samira o consolou: “Está tudo bem”.

"As pessoas olham para mim, e eu sei que vai parecer ridículo isso, eu sei que vão até me zoar, mas a dança mudou a minha vida. A única coisa que sei fazer é isso. Só que há uma diferença entre dançarino de TikTok e dançarino. As pessoas me colocaram em uma caixinha, então eu fico com medo de mostrar a minha dança de verdade, que é uma coisa completamente diferente. Aí ela veio para mim e falou: 'você tem que dançar, você não está dançando. Eu percebi isso, que você fica no cantinho quando você quer dançar de verdade'. E aí ela abriu uma ferida de várias coisas que aconteceram'”, desabafou Juliano.