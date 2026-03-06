Acidente na Via Dutra provoca congestionamento de 10km

Dois homens se feriram, um deles está em estado grave - Foto: Reprodução/TV Globo

Quatro caminhões da mesma empresa bateram no início da manhã desta sexta-feira (6) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dois homens se feriram, um deles está em estado grave.

O acidente aconteceu por volta das 5h. Um comboio de 5 carretas da Mantiqueira que transportava 13 toneladas de ovos seguia na pista central sentido Rio de Janeiro quando 4 delas colidiram uma atrás da outra. Um carro de passeio também se envolveu no engavetamento. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse.

O comboio tinha saído de Itanhandu (MG) com destino a diferentes endereços no Rio de Janeiro. Com a pista central fechada, o trânsito foi desviado para a faixa auxiliar. Não havia previsão para liberar a rodovia.