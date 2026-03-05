Fundação CECIERJ abre inscrições para curso gratuito de aperfeiçoamento em Educação Especial e Inclusiva

A Fundação CECIERJ está com inscrições abertas, até 15 de março de 2026, para o curso gratuito de extensão em Educação Especial e Inclusiva. A iniciativa oferece 1.500 vagas e tem como público-alvo profissionais da educação básica que desejam se aprofundar em estratégias pedagógicas voltadas à inclusão escolar de alunos com deficiência e necessidades educacionais específicas.

"A abertura do curso de Aperfeiçoamento em Educação Especial e Inclusiva reafirma nosso compromisso com uma educação que abrace todos os aspectos do ensino, tanto em relação à qualidade do conteúdo transmitido, quanto no acolhimento ao alunado, em todas as suas necessidades”, destaca o presidente da Cecierj, Ricardo Piquet.

Vittorio Lo Bianco, Chefe do Departamento de Pós-Graduação da Diretoria de Extensão, ressalta que o curso, que tem início previsto para o próximo dia 18 de março, busca promover a reflexão sobre aspectos fundamentais da inclusão no ambiente escolar, capacitando os participantes a desenvolver práticas de ensino mais acessíveis e acolhedoras. “O curso foi desenhado para suprir uma demanda urgente por qualificação na rede básica, oferecendo 1.500 vagas para uma formação profunda de 180 horas. Queremos que os profissionais tenham ferramentas para transformar a teoria das políticas de inclusão em estratégias reais de ensino, abordando desde o suporte legal até as especificidades das deficiências visual, auditiva e intelectual”, informa.

Modalidade flexível com suporte pedagógico

Oferecido na modalidade a distância, o curso permite que os cursistas organizem os estudos de acordo com a própria rotina. O ambiente virtual disponibiliza atividades de leitura, vídeos e tarefas avaliativas, liberadas semanalmente às terças-feiras. A proposta exige dedicação e cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma.

Para garantir um acompanhamento mais próximo, estão previstos quatro encontros síncronos ao longo do ano, momentos em que os participantes poderão interagir com mediadores e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo e as atividades.

“É uma oportunidade gratuita para que o educador se especialize em temas essenciais, como audiodescrição e diferenciação pedagógica, garantindo que o direito à aprendizagem seja efetivo para todos. O grande diferencial está na dinâmica das aulas, que exige organização e dedicação semanal, mas oferece a flexibilidade necessária do ensino a distância para quem está no dia a dia da escola", detalha Vittorio Lo Bianco.

Trabalho final presencial e certificação

Ao final do percurso, os cursistas deverão elaborar um Trabalho Final individual no formato de relato de experiência, compartilhando práticas exitosas vivenciadas no campo da educação especial e inclusiva. A apresentação presencial é obrigatória para a obtenção do certificado.

A certificação será concedida em duas modalidades: Aperfeiçoamento em Educação Especial e Inclusiva, para cursistas com nível superior, e Qualificação em Educação Especial e Inclusiva, para aqueles que não possuem graduação.

Conteúdo programático

O curso aborda temas como políticas públicas e legislação para a Educação Inclusiva, acessibilidade, diferenciação e flexibilização curricular, tecnologia assistiva e comunicação alternativa. Também oferece estratégias específicas para inclusão de alunos com deficiências (visual, auditiva, intelectual, física), Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades/superdotação e transtornos de aprendizagem.

Inscrições e processo seletivo

Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site de extensão da Fundação CECIERJ até 15 de março de 2026. O resultado do processo seletivo será divulgado em 18 de março de 2026, data que também marca o início das aulas.

É fundamental acompanhar o calendário divulgado no site, pois as datas podem ser ajustadas pela coordenação do curso. O acesso à sala de aula virtual será liberado apenas a partir do início do período letivo.

Serviço:

Curso: Educação Especial e Inclusiva – Fundação CECIERJ

Inscrições: até 15 de março de 2026

Vagas: 1.500

Período letivo: 18 de março a 30 de dezembro de 2026

Modalidade: A distância, com encontros síncronos e apresentação presencial obrigatória do trabalho final

Carga horária: 180 horas

Público-alvo: Profissionais da educação básica

Inscrições e informações: https://extensao.cecierj.edu.br/cursos/educacao-especial-inclusiva/

Dúvidas: suporte-extensao@cecierj.edu.br