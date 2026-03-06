IBAM lança projeto para fortalecer autonomia econômica das mulheres em quatro cidades do RJ

No Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) anuncia o início de um novo projeto voltado à promoção da autonomia econômica das mulheres na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A iniciativa será executada a partir de março de 2026, por meio de Termo de Fomento firmado com o Ministério das Mulheres, viabilizado pela Emenda Parlamentar nº 13100007, de autoria da deputada federal Benedita da Silva.

De acordo com Cláudia Ferraz, Superintendente Geral do IBAM, o projeto tem como objetivo pesquisar e analisar as políticas públicas voltadas à autonomia econômica feminina em quatro municípios fluminenses com mais de 500 mil habitantes: Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

Segundo o Censo 2022, esses municípios somam 8.701.995 habitantes, representando 72% da população da Região Metropolitana e 54% da população do estado do Rio de Janeiro. “A relevância demográfica, econômica e estratégica desses municípios evidencia a necessidade de analisar de que maneira as políticas públicas vêm sendo estruturadas e executadas para expandir as possibilidades de inserção no trabalho, geração de renda e participação social das mulheres”, destaca Cláudia.

De acordo com a Superintendente, embora tenham ocorrido avanços no campo institucional e normativo, a autonomia econômica das mulheres ainda esbarra em obstáculos estruturais no Brasil. Elas continuam mais vulneráveis ao desemprego, à informalidade e às condições precárias de trabalho, além de acumularem responsabilidades de cuidado, o que repercute diretamente em sua renda e na possibilidade de exercer maior autonomia sobre suas próprias escolhas.

Cláudia explica que o Projeto irá mapear a atuação dos organismos municipais de políticas para as mulheres, considerando que todos os municípios analisados possuem estruturas formais, como secretarias, coordenadorias e conselhos. “A pesquisa irá analisar não só a presença dessas políticas, mas também sua eficácia e os resultados concretos produzidos nas áreas de inserção no mercado de trabalho, geração de renda, acesso ao crédito, qualificação profissional e promoção do empreendedorismo feminino”, explica.

Outro eixo central do projeto será a análise da articulação dessas iniciativas com os instrumentos de planejamento e gestão municipal, bem como sua conexão com as demandas reais das mulheres em seus territórios, especialmente em um contexto marcado por desigualdades socioeconômicas, insegurança pública e distribuição desigual de serviços urbanos.

Ao reunir e interpretar os dados levantados, o IBAM pretende contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e para o fortalecimento da igualdade de gênero em nível local e regional. “A ideia é reunir elementos técnicos que ajudem a pensar estratégias mais integradas, viáveis e conectadas com a realidade das mulheres fluminenses.”, anuncia a Superintendente, complementando que o anúncio do projeto aproveita a data emblemática do Dia da Mulher (8 de março), mas vai além, pois reafirma o posicionamento do IBAM em promover a autonomia econômica das mulheres não apenas como uma pauta de justiça social, mas a tratando como um eixo estruturante para o desenvolvimento democrático e sustentável.

“Fortalecer a capacidade das mulheres de gerar renda, acessar oportunidades e participar plenamente da vida econômica e política é condição fundamental para reduzir desigualdades e construir cidades mais inclusivas e justas, compromisso que dialoga diretamente com a missão do IBAM de qualificar a gestão pública e promover o desenvolvimento local com equidade”, completa.