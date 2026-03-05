MPRJ revê posicionamento e pede internação de menor envolvido no caso do estupro

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) mudou sua opinião e deu parecer favorável à internação do menor investigado em pelo menos 2 casos de estupro coletivo. Na quarta-feira (4), o MPRJ inicialmente tinha discordado da Polícia Civil do RJ e havia recomendado ao Judiciário que negasse o pedido de apreensão desse menor.

No mesmo dia, o MPRJ respondeu, em nota, que “eventuais medidas cautelares poderiam ser requeridas no decorrer da investigação”. Posteriormente, porém, o promotor Carlos Marcelo Messenberg, da 1ª Promotoria da Infância e da Juventude Infracional da capital, reviu sua 1ª decisão e enviou uma nova manifestação à Justiça em que corroborava o pedido de internação, justificando o surgimento de novas denúncias.

O adolescente estava afastado do Colégio Pedro II. Ele é acusado de ter atraído as duas vítimas para os locais onde teriam ocorrido as violências sexuais. A Vara da Infância e da Juventude ainda não se pronunciou sobre os pedidos relacionados ao caso.