Madrasta acusada de envenenar enteados com chumbinho é condenada a 49 anos 6 meses de prisão

Cíntia Mariano Dias Cabral foi condenada a 49 anos e 6 meses de prisão, após ser considerada culpada por envenenar os próprios enteados com chumbinho, em um crime que chocou o Rio em 2022. A decisão foi tomada pelo Conselho de Sentença do 3° Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. A defesa informou que irá recorrer.

Cíntia foi condenada pela morte de Fernanda Cabral, de 22 anos, e pela tentativa de homicídio contra Bruno Carvalho Cabral, que tinha 16 anos na época. Os jurados entenderam que ela cometeu homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A mulher estava presa desde 2022.

O julgamento iniciou às 15h desta quarta-feira (4) e atravessou a madrugada desta quinta-feira (5). Após quase 16 horas de sessão, os jurados levaram menos de meia hora para decidir o veredito. A sentença foi lida pela juíza Tula Mello, que destacou danos significativos do crime.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Cíntia teria colocado chumbinho na comida dos enteados em ocasiões diferentes, o que provocou a morte de Fernanda e deixou o irmão dela intoxicado.