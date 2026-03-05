Estupro coletivo: Audiência de custódia de dois acusados ocorre nesta quinta (5)

Nesta tarde de quinta-feira (5), Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, acusados pelo estupro coletivo de uma jovem de 17 anos, participarão da audiência de custódia. Eles foram os primeiros a se apresentarem à polícia, na terça-feira (3).

Em relação aos outros dois envolvidos, Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, que se dirigiram à unidade policial na quarta-feira (4), ainda não há uma data agendada para a audiência.

O quarteto responde judicialmente por cárcere privado e estupro qualificado visto que a vítima é menor de idade. Conforme relatado pelo delegado, os acusados, orientados por seus advogados, optaram pelo direito ao silêncio e não prestaram declarações.

Matheus, Vitor Hugo e um adolescente também envolvido no caso estudavam no Colégio Pedro II, do Campos Humaitá II, que expulsou os três. Já a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) suspendeu Bruno por 120 dias. Enquanto o Serrano Football Club afastou João Gabriel.

