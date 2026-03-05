Homem é preso em flagrante por maus-tratos contra cachorro em Magé

Ele estava preso às grades de um canteiro por uma coleira de ferro - Foto: Reprodução/Redes Socias

Um homem foi preso por maus-tratos contra um cachorro na manhã desta quinta-feira 95), no bairro do Saco, em Magé, na Baixada Fluminense, por agentes do 34° BPM (Magé).

De acordo com a corporação, os agentes realizavam uma operação no bairro para combater o tráfico de drogas, quando avistaram o animal em situação degradante. Ele estava preso às grades de um canteiro por uma coleira de ferro, isolado e visivelmente desnutrido.

O homem, que não teve a identidade divulgada, acabou detido e foi encaminhado à 65ª DP (Magé). Ainda não foi esclarecido se o animal receberá os cuidados necessários ou irá para um abrigo.