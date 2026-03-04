Adolescente de 13 anos desaparecida em Botafogo é encontrada em Belford Roxo

Desaparecida desde a última segunda-feira (2), a adolescente Alicia da Silva Lima, de 13 anos, foi encontrada em Belford Roxo na madrugada desta quarta-feira (4). A família foi notificada por policias da 54ªDP por volta de 1h da manhã.

Segundo o irmão, Edson Junior, a adolescente fugiu por "achar que ninguém se importaria se ela sumisse". Ele reafirma que a Alicia é sempre muito bem tratada pela família e que vão procurar atendimento psicológico para entender as motivações da fuga.

Ele também conta que a jovem fez tudo por conta própria, deixando pra trás as suspeitas de que teria um terceiro teria organizado a fuga. Alicia saiu vagando de ônibus em ônibus até parar em Belford Roxo e não dormiu desde que saiu de casa.