Lona na Lua promove atividade cultural para alunos da Creche Mercedes de Oliveiar Soares

A apresentação teve como proposta despertar o interesse pela leitura desde a primeira infância - Foto: Divulgação/Lona na Lua

Os alunos da Creche Mercedes de Oliveira Soares viveram uma manhã especial com a visita dos artistas do Lona na Lua. O coletivo apresentou o espetáculo “A Caixa que Conta”, levando às crianças uma experiência que une teatro, imaginação e incentivo à leitura desde os primeiros anos.

Com uma linguagem acessível ao público infantil, a apresentação teve como proposta despertar o interesse pela leitura desde a primeira infância,apresentando histórias e clássicos da literatura de forma lúdica e envolvente. Durante o espetáculo, as crianças não apenas assistiram, mas também participaram ativamente, interagindo com os atores, respondendo aos estímulos e se envolvendo com as narrativas apresentadas. O encantamento foi visível ao longo de toda a atividade, marcada por risos, curiosidade e atenção.

Para Manuela Freitas, professora na unidade, a experiência vai além do entretenimento. “Momentos como esse são extremamente importantes para as crianças. O contato com a arte amplia o olhar, estimula a imaginação e contribui para o desenvolvimento emocional e cognitivo. É uma vivência que fica marcada na trajetória escolar delas”, destacou.

A professora Camila Araújo também ressaltou o impacto positivo da apresentação e da presença do Lona no município. “Foi um momento maravilhoso para as crianças. Trabalhar histórias dessa forma, com música, teatro e interação, torna o aprendizado mais leve e significativo. Ver o envolvimento delas durante toda a apresentação mostra como a arte é uma grande aliada da educação”, afirmou.

A ação integra as atividades do Lona na Lua em Cachoeiras de Macacu, reforçando a importância de levar arte e cultura para dentro das unidades de ensino, especialmente na educação infantil. As apresentações fazem parte do projeto “Lona na Lua: Replicando Sonhos”, que conta com o patrocínio da Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.