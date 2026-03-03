DER-RJ reforça resposta em rodovias afetadas pelo alto volume de chuvas

Diante do cenário do alto volume de chuvas dos dois primeiros meses de 2026, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) intensificou o monitoramento das rodovias estaduais para garantir a segurança dos motoristas e reforçou ações para mitigar os impactos, com atenção especial às demandas das regiões mais afetadas pelas chuvas. O presidente do órgão, o engenheiro Pedro Ramos, destacou que a prioridade tem sido garantir segurança e restabelecer a circulação nas regiões impactadas.

"Sabemos que cada interdição afeta a rotina de moradores, trabalhadores e o escoamento da produção local. Por isso, atuamos para restabelecer o fluxo o mais rápido possível e garantir intervenções técnicas consistentes. Nosso foco é manter as rodovias seguras e dar respostas imediatas às demandas dos municípios. Paralelamente às ações emergenciais, estamos avançando nos estudos que vão orientar as soluções definitivas para os trechos mais afetados", disse Pedro Ramos.

Em Cantagalo e São Sebastião do Alto, equipes técnicas realizaram o levantamento detalhado dos trechos das rodovias RJ-152 e RJ-176 que sofreram danos em decorrência das chuvas registradas no início de fevereiro. O DER conduz estudos técnicos para a definição das intervenções necessárias e, paralelamente, implantou desvios operacionais com o objetivo de reduzir os transtornos à população, manter a circulação local e restabelecer o fluxo de veículos. Na RJ-176, no trecho de São Sebastião do Alto, equipes atuam de forma contínua na manutenção do desvio implantado e na adoção de medidas preventivas para preservar sua estabilidade estrutural e garantir condições seguras de trafegabilidade.

O município de Rio das Flores também viu os impactos das chuvas. Parte da pista da RJ-135 desabou pela erosão. Apesar de ter sido liberado ao tráfego de veículos leves, o trecho precisou ser interditado para garantir a segurança dos motoristas. Um desvio provisório também está sendo finalizado até que sejam realizadas intervenções definitivas para recuperar o trecho afetado.

Na Região dos Lagos, a RJ-162 precisou ser parcialmente interditada após uma queda de barreira no trecho de Rio Dourado, em Casimiro de Abreu. As equipes foram mobilizadas de forma imediata para atender a ocorrência, realizando serviços de desobstrução, limpeza da pista e avaliação técnica da área, com o objetivo de restabelecer as condições de segurança e permitir a liberação da via.

As ações emergenciais buscam garantir deslocamentos mais seguros no dia a dia, enquanto os estudos de engenharia avançam para definir intervenções estruturais capazes de recuperar os trechos danificados diante do impacto das chuvas.