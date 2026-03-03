Furto de cabos aumenta 8% no Rio e afeta 17 mil clientes da Enel

No ano passado, a Enel Rio registrou o furto de 13,2 quilômetros de cabos em vias públicas de sua área de concessão, número 8,2% maior do que o contabilizado em 2024. Para se ter uma ideia da dimensão de todo o material furtado, a quilometragem equivale à extensão total da ponte Rio-Niterói.

As regiões Norte, dos Lagos e Metropolitana lideraram o ranking desse tipo de ocorrência, somando aproximadamente 7,2 km de cabos furtados nos 12 meses de 2025. No total, cerca de 17 mil clientes das 66 cidades da área de concessão da Enel Rio foram impactados por este tipo de crime, 7,3% a mais do que em 2024.

Para combater a prática de furto de componentes da rede elétrica, a Enel adota medidas estratégicas, como a substituição de cabos por materiais de menor valor comercial, sem comprometer a qualidade do serviço prestado aos clientes. Além disso, a empresa atua em parceria com autoridades de segurança para reforçar o combate a este tipo de crime. No Rio de Janeiro, a Enel integra um grupo de trabalho que reúne a Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM), por meio da Subsecretaria de Inteligência (SSI), e as principais concessionárias de serviços públicos, com o objetivo de combater diversos delitos.

“O furto de cabos é um delito que afeta diretamente o serviço prestado à população. Cada ocorrência provoca interrupções ou oscilações no fornecimento a inúmeros clientes. Os reparos exigem horas de trabalho das nossas equipes. Além disso, é importante sempre destacar os riscos que este tipo de crime envolve. Quem manipula a fiação de forma indevida está sujeito a choques e até mesmo a provocar um incêndio de grandes proporções”, explica José Luis Salas, diretor de Redes da Enel Rio.

Assim como o furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, o furto de cabos é crime com pena prevista de dois a oito anos de reclusão. Quem rouba cabos causa prejuízos à população e prejudica a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia. Para denunciar esse tipo de crime, a Enel orienta os clientes a utilizarem os seus canais de atendimento: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena (21 99601-9608) e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).