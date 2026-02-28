Itamaraty condena ataque sofrido por Irã por parte de Israel e EUA

O governo brasileiro, através de um comunicado do Itamaraty, condenou o ataque sofrido pelo Irã e coordenado pelos Estados Unidos e Israel, neste sábado (28). No texto, o governo classificou o ataque como fator de agravamento da instabilidade no Oriente Médio.

"Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região", informou um trecho da nota divulgada pelo Itamaraty.

Leia também:

Operação “Fim de Jogo” desarticula bailes virtuais com conteúdo impróprio para crianças

Cachorro é resgatado por bombeiros em Niterói



O Brasil pede a ambos os envolvidos que mantenham o respeito ao Direito Internacional e desempenhem máxima contenção, com o objetivo de evitar a escalada de hostilidades e garantir que civis e a infraestrutura civil sejam protegidos.

As ações militares estão sendo observadas pelas embaixadas do Brasil na região atingida, com a atenção voltada para as necessidades dos brasileiros nos países atacados. Está sendo recomendado que os brasileiros fiquem em alerta às orientações de segurança das autoridades dos países onde residem ou estejam presentes

O Governo do presidente norte-americano, Donald Trump, caracterizou a ação militar deste sábado como uma operação de grande porte com o objetivo de atingir as Forças Armadas iranianas, além do programa nuclear da nação e das estruturas estratégicas do regime. O ataque, que foi intitulado de “Operação Fúria Épica”, teve a participação de Israel, que alegou ter bombardeado alvos militares no oeste iraniano.

De acordo com Trump, em pronunciamento que anunciou a ação militar, o Irã “nunca poderá ter uma arma nuclear” e ainda afirmou que os Estados Unidos buscam banir as capacidades militares estratégicas do país. O presidente americano contou que militares iranianos que se rendessem teriam “imunidade total” e avisou que os que permanecessem ao lado do governo iraniano teriam “morte certa”.

Ataques

Diversas cidades do país foram atacadas, como Teerã, Tabriz, Kermanshah e Isfahã, onde se encontra uma das principais estruturas nucleares. Na capital do país, um dos pontos atingidos foi o gabinete do presidente Masoud Pezeshkian, que não ficou ferido. Além disso, há relatos de explosão próxima à casa oficial do aiatolá Ali Khamenei.

O ataque foi classificado pelo Irã como violação de sua soberania e também das Cartas das Nações Unidas. O país afirmou que haverá retaliações. Mísseis e drones foram disparados contra Israel e bases americanas em países próximos, como: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Em Israel, sirenes foram acionadas em Jerusalém e Tel Aviv, e as autoridades indicaram que a população deve buscar abrigo.