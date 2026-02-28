Operação “Fim de Jogo” desarticula bailes virtuais com conteúdo impróprio para crianças

A Polícia Civil alerta que a internet não é um meio seguro para que crianças e adolescentes acessem sem supervisão - Foto: Divulgação

A Polícia Civil alerta que a internet não é um meio seguro para que crianças e adolescentes acessem sem supervisão - Foto: Divulgação

Game over para o dono do "Baile da Rocinha" em uma plataforma online de jogos. A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) deflagrou, na manhã desta sábado (28/02), a "Operação Fim de Jogo", contra envolvidos na promoção de conteúdo que exalta facções criminosas e expõe crianças a situações inadequadas para a idade, como conteúdo de cunho sexual. Um homem foi preso em Duque de Caxias, na comunidade do Vai Quem Quer, explorada pelo Comando Vermelho.

A investigação teve início em janeiro, após denúncias de que "bailes funk" estavam sendo realizados em salas de uma plataforma de jogos online voltada para crianças. Nesses ambientes virtuais, os usuários tinham acesso a armas, drogas, bebidas e incitação a diversas práticas criminosas, como homicídios de policiais, roubos de veículos. Havia até a possibilidade de participantes realizarem "jobs", remetendo a uma prostituição virtual.

A partir da investigação da investigação da DCAV, foi possível identificar dois donos de "bailes". Além da captura de um deles, os agentes ainda cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a outro. O material arrecadado será periciado e analisado, a fim de auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil alerta que a internet não é um meio seguro para que crianças e adolescentes acessem sem supervisão. Os pais devem ficar atentos às pessoas com quem os filhos se relacionam, às conversas e aos ambientes que frequentam. Caso haja suspeita de qualquer conteúdo criminoso ou risco ao menor, procurem uma delegacia, para que o caso seja investigado.