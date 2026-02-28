Trânsito no Maracanã terá alterações para Madureira x Flamengo segunda-feira (02/03)

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) realizará operação de trânsito nesta segunda-feira, dia 02/03, para jogo entre Madureira e Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca, que acontecerá às 21h, no estádio do Maracanã. A partir das 19h30, haverá interdições ao trânsito de veículos na região do estádio. E, além dos locais regulamentados com proibição de estacionamento, outras vias estarão restritas ao estacionamento a partir das 10h da data que ocorre a partida de futebol.

O planejamento de trânsito contará com agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas que estarão empenhados na orientação do trânsito. E, ainda, no reforço das informações do tráfego, 13 painéis de mensagens variáveis informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas. Todo o conjunto a favor da segurança viária, fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, como também, na orientação dos pedestres, torcedores e motoristas.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

INTERDIÇÕES

Das 19h30 às 1h do dia 03/03:

- Rua Professor Eurico Rabelo;

- Rua Artur Menezes;

- Rua Conselheiro Olegário;

- Rua Isidro de Figueiredo;

- Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Professor Eurico Rabelo;

- Avenida Maracanã, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Mata Machado.

Das 22h30 às 1h do dia 03/03:

- Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Rei Pelé.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Das 10h às 1h do dia 03/03:

- Rua Professor Eurico Rabelo;

- Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo;

- Rua Isidro de Figueiredo;

- Rua Artur Menezes;

- Rua Conselheiro Olegário;

- Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.

ROTAS ALTERNATIVAS

Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

Provenientes do Centro e Zona Sul

-Para a Tijuca: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou Rua Paraíba e, em seguida, rua Mariz e Barros;

-Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba, rua Mariz e Barros e, em seguida, rua Major Ávila e rua Felipe Camarão;

-Para a região do Grande Méier: Utilizar a rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Conde de Bonfim e a rua Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Visconde de Niterói.