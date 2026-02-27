Rede Super Compras realiza processo seletivo para novas vagas em São Gonçalo
O processo seletivo será realizado no dia 02 de março
A Rede Super Compras São Gonçalo está com novas oportunidades de emprego abertas para diferentes áreas. As vagas disponíveis são para os cargos de Encarregado, Padaria, Açougue e Repositor.
Os interessados devem possuir experiência comprovada na função e comparecer ao local da entrevista portando currículo em mãos.
O processo seletivo será realizado no dia 02 de março, a partir das 8h, com atendimento por ordem de chegada.
Leia também:
➣Plantação de maconha é apreendida em Niterói
➣ Temporais atingem o estado do Rio
A entrevista será realizada na Avenida Professor Josué de Castro, nº 1430 – Porto do Rosa – São Gonçalo (RJ).
Segundo a empresa, a iniciativa faz parte da ampliação do quadro de colaboradores da Rede Super Compras, que irá inaugurar nos próximos dias.