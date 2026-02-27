Conmebol define datas da terceira fase da Libertadores; Botafogo é o representante brasileiro

Se passar pelo Barcelona, Glorioso vai para a fase de grupos da competição - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Se passar pelo Barcelona, Glorioso vai para a fase de grupos da competição - Foto: Botafogo/Vitor Silva

A Conmebol divulgou datas e horários da terceira fase da Copa Libertadores da América. O Botafogo vai encarar o Barcelona/EQU em duas terças-feiras seguidas. O jogo de ida será no dia 3 de março, às 21h30 (de Brasília), no Equador. A volta acontece no dia 10, no mesmo horário, no Nilton Santos.

Quem avançar no confronto garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já os eliminados terão como destino a Copa Sul-Americana. O sorteio das chaves das duas competições está marcado para 18 de março, na sede da Conmebol, no Paraguai.

A terceira fase começa no dia 3, com Barcelona de Guayaquil x Botafogo, às 21h30. No dia 4, o Carabobo recebe o Sporting Cristal às 19h, e O'Higgins enfrenta o Tolima às 21h30. No dia 5, o Juventud encara o Independiente Medellín, também às 21h30.

Os jogos de volta acontecem na semana seguinte: no dia 10, Botafogo x Barcelona; no dia 11, Sporting Cristal x Carabobo, às 19h, e Tolima x O'Higgins, às 21h30; e no dia 12, Independiente Medellín x Juventud, às 21h30.