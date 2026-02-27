Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências nomeia novos escritores no quadro da associação

Ivone Rosa é autora do livro 'O Primeiro Prazer' - Foto: Gabriel Gomes

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC) realizou, nessa sexta-feira (27), a Sessão Solene de posse de quatro novos acadêmicos da associação. O evento foi realizado no auditório da Faculdade de Formação de Professores (FFP-Uerj) no Patronato, em São Gonçalo. Sob a presidência de Rujany Martins, passaram a integrar oficialmente a AGLAC os escritores Yonara Costa, Ivone Rosa, Paulo Martare e Sérgio Caetano.

Yonara Costa é doutoranda em História Social pela FFP-Uerj, escritora, professora e Conselheira Estadual de Cultura do Leste Fluminense. É autora do livro 'Nua de verdade', além de ser idealizadora e uma das fundadoras do Coletiva Escritoras Vivas.

Yonara Costa, à direita na foto, foi uma das nomeadas | Foto: Gabriel Gomes

Sérgio Caetano é compositor, cantor, músico e escritor, com carreira iniciada ainda na adolescência. Autor de sucessos consagrados da música brasileira, teve obras gravadas por grandes nomes da MPB e da música popular, com destaque para 'Depois do Prazer', recorde de vendas e indicação ao Grammy Latino.

Compositor, Sérgio Caetano foi o segundo a ser nomeado | Foto: Gabriel Gomes

Paulo Martare é artista, ator, diretor, educador e produtor cultural, com trajetória iniciada nos palcos e expandida para o audiovisual, a palhaçaria e a literatura. Fundador de projetos artísticos e educacionais, é reconhecido por sua atuação em iniciativas culturais, formativas e inclusivas.

Fundador de projetos artísticos e educacionais, Paulo Martare foi mais um a a receber a honraria | Foto: Gabriel Gomes

Ivone Rosa é poeta, escritora e professora de Literatura, pós-graduada em Gestão Educacional e formada em Roteiro. Autora do livro 'O Primeiro Prazer', atua também como declamadora, mediadora de leitura e palestrante, com participação e premiações em festivais, coletâneas e projetos literários.