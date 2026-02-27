Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Incêndio atinge prédio da Faculdade de Direito da USP em São Paulo

Não houve vítimas

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 27 de fevereiro de 2026 - 12:16
Um incêndio atingiu, na noite dessa quinta-feira (26), a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), localizada no Largo São Francisco, região central da capital paulista. O fogo já foi controlado e o trabalho dos bombeiros está em fase de rescaldo na manhã de hoje (27). Não houve registro de vítimas.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o fogo teve início por volta das 23h30 no terceiro andar do edifício. De acordo com os bombeiros, as chamas atingiram equipamentos de ar-condicionado, o que gerou uma grande quantidade de fumaça. A SSP acrescentou que as equipes agiram rapidamente e extinguiram o incêndio.

No início da madrugada, um novo foco de incêndio foi registrado no prédio, que foi logo controlado pelo Corpo de Bombeiros. As causas da ocorrência serão apuradas por meio do trabalho pericial.

