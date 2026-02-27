Maricá lança cursos gratuitos de qualificação nesta segunda-feira (02)

A iniciativa tem como objetivo preparar moradores para as novas oportunidades geradas pelos projetos estruturantes em implantação na cidade - Foto: Divulgação/ThisIsEngineering/Pexels

A Prefeitura de Maricá, em parceria com a Firjan SENAI, promove nesta segunda-feira (02), às 15h, o evento que marca o lançamento oficial dos cursos gratuitos de qualificação profissional no município. O encontro será realizado no Polo Qualifica Maricá, em Itaipuaçu, e também vai orientar os interessados sobre as inscrições, que já estão abertas.

Ao todo, estão previstas 800 vagas ao longo de 2026, sendo 160 já neste primeiro ciclo, com início das aulas no dia 03 de março. As oportunidades são para diferentes turnos e áreas da construção civil.

Cursos com vagas abertas:

Turno da noite (18h às 22h)

* Almoxarife (segunda a sexta-feira)

* Carpinteiro de Obras (segunda a sexta-feira)

Turno da tarde (13h às 17h)

* Auxiliar de Construção Civil

* Armador de Ferragens

A iniciativa tem como objetivo preparar moradores para as novas oportunidades geradas pelos projetos estruturantes em implantação na cidade, como o Maraey e o Plaza Maricá Shopping, fortalecendo a geração de emprego e renda no município.

As inscrições devem ser feitas prioritariamente de forma presencial no Polo Qualifica Maricá de Itaipuaçu. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e, no mínimo, o 5º ano do ensino fundamental.

Serviço

Open Day – Cursos de Qualificação Profissional

Data: segunda-feira, 02 de março

Horário: 15h

Local: Polo Qualifica Maricá – Itaipuaçu

Endereço: Avenida Carlos Marighella, 160 – Itaipuaçu, Maricá