Polícia Civil indicia cinco pessoas por incêndio em Shopping Tijuca

A loja onde o incêndio começou não tinha alvará do Corpo de Bombeiros - Foto: Divulgação - Corpo de Bombeiros

Cinco pessoas foram indiciadas na investigação do incêndio no Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (26). O caso aconteceu no dia 2 de janeiro deste ano e resultou na morte de duas pessoas e em quatro pessoas feridas.

As investigações realizadas pela 19ª DP (Tijuca) e a perícia indicaram problemas de gestão, demora na comunicação ao Corpo de Bombeiros, além de erros nos protocolos de segurança. Também foram identificadas a ausência de alarmes eficazes, evacuação desorganizada, treinamento insuficiente e demora na transmissão de informações corretas sobre o incêndio.

Foi constatado que a loja onde o incêndio começou não possuía alvará do Corpo de Bombeiros e que o shopping não tinha um sistema de exaustão correto para o controle da fumaça.

Ao final das investigações, a polícia indiciou dois funcionários do shopping por: incêndio doloso qualificado pela morte, lesão corporal culposa, crime de perigo para a vida ou saúde de terceiros e fraude processual.

Um terceiro investigado acabou sendo indiciado pelos mesmo crimes, exceto pela fraude processual. Outros dois funcionários da loja foram indiciados por incêndio doloso e lesão corporal.

Ao final do inquérito, ficou entendido que o incêndio originou-se de uma falha elétrica previsível, em um espaço tecnicamente impróprio, tendo o agravante de falhas estruturais e de segurança. Ainda de acordo com o documento, as instalações elétricas não eram compatíveis com as normas técnicas.



Vítimas

O incêndio que atingiu o Shopping Tijuca matou a bombeira civil Emellyn Silva Aguiar Menezes e o supervisor de segurança Anderson Aguiar. Outras quatro pessoas ficaram feridas.