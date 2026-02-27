Plantação de maconha é apreendida em Niterói

Casal foi detido durante operação da Polícia, que apreendeu laboratório, equipamentos de cultivo e entorpecentes na casa da Vila Progresso - Foto: Reprodução

Após denúncia anônima sobre o cultivo ilegal de maconha, agentes da Operação Segurança Presente de Niterói e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes localizaram uma plantação com cerca de 125 pés da erva em uma casa na Estrada do Muriqui Pequeno, na Vila Progresso, em Niterói, nesta quinta-feira (26). Na ação, os policiais também prenderam um casal.

Na residência, além das plantas de cannabis sativa, também foram apreendidos 12 painéis de luz, usados para ajudar no crescimento vegetal, com um valor estimado em R$ 60 mil, e produtos utilizados para envasamento e preparo dos entorpecentes. No terraço da casa, os policiais encontraram uma estrutura de laboratório destinada ao cultivo e manuseio da maconha.

No momento da ação policial, a dona da casa foi presa. Poucas horas depois, o marido compareceu à Cidade da Polícia e admitiu ser o responsável pela plantação.

O material apreendido junto com os envolvidos foi levado à Cidade da Polícia, onde a perícia técnica confirmou que se tratava de entorpecentes. Um dos acusados continua preso e à disposição da Justiça.

A ocorrência segue sob investigação, visando a contabilização do material apreendido e a identificação de todos os envolvidos.