Turista argentino é preso após invadir residência e agredir moradora

A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão do argentino que atacou uma mulher em Copacabana, arrancando parte da orelha direita da vítima. A agressão ocorreu no último dia 15, por volta das 18h, na Rua Sanit Roman, na Zona Sul da cidade.

Segundo registro da ocorrência feita por policiais militares que patrulhavam a região, a vítima relatou à equipe na unidade hospitalar que o agressor invadiu sua residência, surpreendendo-a com um abraço por trás e atacando-a com socos, chutes e mordidas, chegando a arrancar parte da orelha. Ela conseguiu fugir para pedir socorro, momento em que moradores conseguiram conter o suspeito.



No momento da prisão, Joel estava com uma grande quantidade de fios de cabelo da vítima na boca. O homem também foi socorrido e levado para o mesmo hospital. Posteriormente, ele acabou preso em flagrante por agentes da 15ª DP (Copacabana), que investiga a relação entre os envolvidos e as circunstâncias do crime.