Acidente com carro e bicicleta elétrica dificulta trânsito em Icaraí

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionada para a ocorrência - Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionada para a ocorrência - Foto: Divulgação

Um homem, ainda não identificado, foi atropelado na Avenida Roberto Silveira, na altura do número 122, no bairro Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (26).

De acordo com testemunhas, um carro de aplicativo deixava uma passageira no local, quando saiu sem acionar a seta sinalizando sua movimentação e atingiu um homem que estava em uma bicicleta elétrica.

Leia também:

Adilsinho, chefe do jogo do bicho no RJ, é preso na Região dos Lagos

Após briga de trânsito, homem é assassinado em Petrópolis

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionada para atender casos de atropelamento na região.

Agentes da NitTrans estiveram no local para organizar o trânsito.

Não há informações sobre estado de saúde da vítima.