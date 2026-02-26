Acidente com carro e bicicleta elétrica dificulta trânsito em Icaraí
Segundo testemunhas, ciclista foi atingido por um carro de aplicativo
Um homem, ainda não identificado, foi atropelado na Avenida Roberto Silveira, na altura do número 122, no bairro Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (26).
De acordo com testemunhas, um carro de aplicativo deixava uma passageira no local, quando saiu sem acionar a seta sinalizando sua movimentação e atingiu um homem que estava em uma bicicleta elétrica.
O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionada para atender casos de atropelamento na região.
Agentes da NitTrans estiveram no local para organizar o trânsito.
Não há informações sobre estado de saúde da vítima.