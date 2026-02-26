Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Acidente com carro e bicicleta elétrica dificulta trânsito em Icaraí

Segundo testemunhas, ciclista foi atingido por um carro de aplicativo

26 de fevereiro de 2026 - 10:41
Um homem, ainda não identificado, foi atropelado na Avenida Roberto Silveira, na altura do número 122, no bairro Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (26). 

De acordo com testemunhas, um carro de aplicativo deixava uma passageira no local, quando saiu sem acionar a seta sinalizando sua movimentação e atingiu um homem que estava em uma bicicleta elétrica. 

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionada para atender casos de atropelamento na região. 

Agentes da NitTrans estiveram no local para organizar o trânsito. 

Não há informações sobre estado de saúde da vítima. 

