Incêndio atinge embarcação em São Francisco, Niterói

Uma embarcação de pequeno porte foi atingida por um incêndio na manhã desta quarta-feira (25), na Baía de Guanabara. O caso ocorreu nas imediações do Iate Clube Brasileiro, em São Francisco, na Zona Sul de Niterói.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30. Equipes do 1º Grupamento Marítimo (1º GMar) atuaram no combate ao fogo, utilizando motos aquáticas e botes infláveis para controlar e extinguir o incêndio.

Imagens registradas por uma testemunha mostram as chamas intensas e uma densa coluna de fumaça que podia ser vista de longe.Apesar do susto, ninguém ficou ferido.